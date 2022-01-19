Нурлан Нигматулин: Нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для отечественных потребителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность развития казахстанского топливно-энергетического комплекса, в том числе в условиях формирования общего рынка электроэнергии в ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили ратификационный законопроект – Протокол, содержащий изменения в Договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, с принятием законопроекта создаётся правовая основа для интеграции в единую крупную энергосистему. Формированию межстрановой структуры передачи электроэнергии способствует наличие мощностей, базовой инфраструктуры, а также технические стандарты, общие для электроэнергетических систем государств ЕАЭС.

При этом спикер Мажилиса акцентировал внимание разработчиков законопроекта – министерство энергетики – на важность создания правил взаимоотношений участников общего рынка.

«Во-первых, важно, чтобы у Министерства было адекватное видение долгосрочного развития данного сектора. Особенно это важно в условиях интеграционных процессов. Во-вторых, важна позиция наших переговорщиков. Эта позиция должна быть прагматичной, взвешенной и должна быть в интересах Казахстана», - подчеркнул Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру энергетики Болату Акчулакову.

«И при создании вот этого общего энергетического рынка ЕАЭС для нас важно, чтобы учитывались особенности и приоритеты казахстанского топливно-энергетического комплекса. На первом месте для нас должна быть энергетическая безопасность страны, которая является одним из важнейших факторов безопасности государства в целом», - добавил Председатель Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул, что вопросы энергобезопасности страны требуют и развития собственных энергомощностей.

В связи с этим необходимо провести полный технический аудит энергоисточников, разработать четкий план действий модернизации основных генерирующих мощностей в стране, которые эксплуатируются 40-50 и более лет, а более трети основного оборудования исчерпали свой ресурс.

«Вопросом модернизации и развития собственных энергомощностей надо заниматься серьезно, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии», - сказал спикер Мажилиса.



