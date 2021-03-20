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    13:55, 20 Март 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Наурыз знаменует важность вечных ценностей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил с праздником весны и обновления – Наурыз мейрамы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    «Наурыз мейрамы – праздник, глубокий смысл и символичность которого делает его достоянием культуры народов многих стран мира. Символизируя собой весеннее обновление и духовное единение, этот день знаменует важность вечных общечеловеческих ценностей: милосердия, взаимопомощи и поддержки.

    Основополагающие принципы Наурыза - сплочённость народа, мир и согласие, взаимное уважение и добрососедство - те ориентиры, которые всегда в приоритете Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    В нынешних непростых условиях значимость этого всенародного праздника значительно возрастает. Обладая большой вдохновляющей силой, Наурыз мейрамы дарит надежды на благополучное будущее.

    От всей души поздравляю с Наурыз мейрамы! Пусть этот замечательный праздник принесет казахстанцам крепкое здоровье и счастье, пусть в каждом доме, в каждой семье царят благополучие и согласие!», - отметил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.



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