Нурлан Нигматулин: Наурыз знаменует важность вечных ценностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил с праздником весны и обновления – Наурыз мейрамы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Наурыз мейрамы – праздник, глубокий смысл и символичность которого делает его достоянием культуры народов многих стран мира. Символизируя собой весеннее обновление и духовное единение, этот день знаменует важность вечных общечеловеческих ценностей: милосердия, взаимопомощи и поддержки.

Основополагающие принципы Наурыза - сплочённость народа, мир и согласие, взаимное уважение и добрососедство - те ориентиры, которые всегда в приоритете Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В нынешних непростых условиях значимость этого всенародного праздника значительно возрастает. Обладая большой вдохновляющей силой, Наурыз мейрамы дарит надежды на благополучное будущее.

От всей души поздравляю с Наурыз мейрамы! Пусть этот замечательный праздник принесет казахстанцам крепкое здоровье и счастье, пусть в каждом доме, в каждой семье царят благополучие и согласие!», - отметил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.



