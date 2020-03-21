Нурлан Нигматулин: Наурыз напоминает нам о вечных ценностях: взаимопомощи, поддержке и отзывчивости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин поздравил с праздником весеннего обновления Наурыз мейрамы и выразил уверенность, что казахстанцы и в нынешнее непростое время проявят свои лучшие качества: взаимопонимание, поддержку и ответственность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

«От всей души поздравляю казахстанцев со светлым праздником Наурыз мейрамы! Этот день общенародного единства напоминает нам о важности вечных ценностей: милосердия, взаимопомощи, заботе о ближних. Пусть Наурыз принесет в каждый дом здоровье, благополучие, счастье и процветание!», - написал Н. Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.

Спикер Мажилиса также отметил, что этот праздник, имеющий глубокие исторические корни и несущий особое значение для всех тюркских народов, символизирует собой расцвет жизненных сил и веру в благополучное будущее.

По мнению Нурлана Нигматулина, сплочённость всего казахстанского народа, патриотизм, отзывчивость и неравнодушное отношение ко всему происходящему всегда лежали в основе развития нашей страны.

Подчеркнув, что руководство Казахстана сегодня предпринимает беспрецедентные комплексные меры для обеспечения безопасности граждан и стабилизации отечественной экономики, спикер Мажилиса отметил важность сохранения общественного спокойствия в условиях чрезвычайного положения, мобилизации всех имеющихся ресурсов, ответственного подхода к решению актуальных вопросов, а также гражданской солидарности в борьбе с распространением коронавируса.

Председатель Мажилиса выразил уверенность, что казахстанцы объединят свои усилия, поддержат друг друга и преодолеют все трудности.