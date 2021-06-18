Нурлан Нигматулин: На совместном заседании палат Парламента депутаты рассмотрят отчет Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На заседании Бюро Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на предстоящем совместном заседании палат Парламента. Как отметил при этом Нурлан Нигматулин, будут заслушаны отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

А на пленарном заседании Мажилиса депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении пакет законодательных поправок.

Это изменения по вопросам судебно-экспертной деятельности, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Разработанный депутатами законопроект, содержащий новшества по вопросам судебно-экспертной деятельности, направлен на создание условий для развития конкурентного рынка профессиональных судебно-экспертных услуг, который будет стимулировать применение новейших технологических средств и методов исследований, обеспечивать состязательный характер использования возможностей судебной экспертизы в судопроизводстве.

Предлагаемые депутатами дополнения по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности касаются, в частности, деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, института патентных поверенных и др. Законопроект направлен на усиление защиты прав на интеллектуальную собственность и создание условий для объективного разрешения споров в этой сфере.