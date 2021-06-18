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    12:31, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: На совместном заседании палат Парламента депутаты рассмотрят отчет Правительства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    На заседании Бюро Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на предстоящем совместном заседании палат Парламента. Как отметил при этом Нурлан Нигматулин, будут заслушаны отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

    А на пленарном заседании Мажилиса депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении пакет законодательных поправок.

    Это изменения по вопросам судебно-экспертной деятельности, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

    Разработанный депутатами законопроект, содержащий новшества по вопросам судебно-экспертной деятельности, направлен на создание условий для развития конкурентного рынка профессиональных судебно-экспертных услуг, который будет стимулировать применение новейших технологических средств и методов исследований, обеспечивать состязательный характер использования возможностей судебной экспертизы в судопроизводстве.

    Предлагаемые депутатами дополнения по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности касаются, в частности, деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, института патентных поверенных и др. Законопроект направлен на усиление защиты прав на интеллектуальную собственность и создание условий для объективного разрешения споров в этой сфере.
    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Мажилис
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