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    12:26, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: На рассмотрении Мажилиса – ряд законов, инициированных депутатами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Палата рассмотрит законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан».

    Проект Закона позволит освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, в т.ч. социально уязвимых категорий населения.

    В первом чтении депутаты обсудят ряд законопроектов, касающихся судебной системы, а также сферы медиации.

    Это проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и сопутствующие поправки к нему.

    Законопроекты, инициированные и разработанные самими парламентариями, направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, а также повышение ответственности и независимости судей. Кроме того, предусматривается совершенствование административного законодательства, внедрение IT-сервисов в судопроизводство и др.

    Законодательные новшества по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного регулирования споров направлены на развитие института медиации, расширение сферы применения примирительных процедур, минимизацию судебных расходов граждан.

    В повестку пленарного заседания также предложено включить рассмотрение в первом чтении проекта законодательных поправок по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, а также законодательные новшества относительно развития конкуренции.

    Законопроекты направлены на переход от жёсткого регулирования бизнеса к стимулированию его деловой активности, а также сокращение госучастия в предпринимательстве, обеспечение равного доступа к мерам господдержки и закупкам госорганов, развитие МСБ.


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