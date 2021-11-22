Нурлан Нигматулин на полях международной конференции провел встречи с парламентариями ряда стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках Международной парламентской конференции «Елбасы. Независимость. Парламент» обсудил вопросы укрепления сотрудничества с парламентариями зарубежных стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе переговоров с парламентариями из Азербайджана, России, Турции и Узбекистана спикер Мажилиса подчеркнул важность расширения межпарламентского диалога, позволяющего обеспечивать законодательную поддержку договорённостям глав государств.

По словам Нурлана Нигматулина, за все годы отношений между странами выстроен доверительный политический диалог, заложен прочный фундамент для расширения всестороннего сотрудничества.

О необходимости развития партнёрства парламентариев как важного компонента взаимодействия тюркских государств речь шла в ходе переговоров Нурлана Нигматулина с заместителем Милли Меджлиса Азербайджана Адилем Алиевым и с вице-спикером Великого Национального Собрания Турции Сюрейем Сади Бильгичем.

Спикер Мажилиса подчеркнул исторический характер решения, принятого по итогам 8-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, об изменении наименования на Организацию тюркских государств. По мнению Нурлана Нигматулина, это будет способствовать углублению связей между братскими государствами.

Собеседники также выразили уверенность, что практика регулярных встреч парламентариев будет способствовать обмену опытом законодательной работы и решению вопросов, представляющих взаимный интерес для братских народов.

В ходе встречи спикера Мажилиса с заместителем спикера Законодательной Палаты Олий Мажлиса Узбекистана Одилжоном Тожиевым отмечено, что сегодня на новый уровень вышли не только культурно-гуманитарные и торгово-экономические связи Казахстана и Узбекистана, но и межпарламентские отношения. При этом собеседники высказались за активизацию контактов казахстанских и узбекских парламентариев.

Вопросы углубления казахстанско-российского межпарламентского взаимодействия Нурлан Нигматулин обсудил с главой Комитета Государственной Думы России Леонидом Калашниковым, подчеркнув при этом важность использования потенциала Межпалатной комиссии, а также профильных парламентских комитетов.