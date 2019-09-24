Нурлан Нигматулин: Мы все осознали важность диалога парламентской дипломатии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как прошло четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии, рассказал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы слышали много разных выступлений, порой и острых выступлений, в том числе на данной сессии (…) Понятно, что на одном совещании вряд ли получится снять все противоречия между государствами, регионами. Но, по крайней мере, мы стремились совместными усилиями помочь всем нашим партнерам. Сегодня мы все осознали важность диалога нашей парламентской дипломатии. Мы в принимаемом итогом заявлении выражаем общие мнения – Диалогу, доверию и партнерству в Евразии быть. Этого от нас ждут наши народы. Мы провели содержательную сессию», - сказал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, в рамках заключительной сессии четвертого совещания.

Он также отметил, что совещание прошло в конструктивной и деловой атмосфере.

«Его участники подтвердили огромный интерес к интеграционным процессам на Евразийском континенте. Состоялось четыре пленарных заседания. Формат совещания позволил обсудить самый широкий спектр тем, среди которых: укрепление мира и стабильности в регионе, противодействие экстремизму и терроризму, развитие диалога цивилизаций культур, инновационное развитие экономик наших стран, цифровизация, решение социальных проблем. Все выступавшие высказывались за развитие межпарламентского диалога на Евразийском пространстве для расширения сотрудничества в политической, экономической, правовой и гуманитарной сферах», - уточнил спикер Мажилиса в ходе брифинга для прессы.

По словам Нурлана Нигматулина, совещание способствует более эффективному решению задач, которые стоят между странами Евразии на основе укрепления взаимного доверия и отстаивания общих интересов на международной арене.

«Отрадно отметить, и мы благодарны, за то, что в совместном заявлении отмечена историческая роль автора и инициатора Евразийской идеи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Также отмечено стремление и намерение развивать конструктивное взаимодействие, сотрудничество во имя безопасного и устойчивого развития на пространстве Евразии», - подытожил Нурлан Нигматулин.

Напомним, результатом форума стал итоговый документ – заявление участников IV совещания спикеров парламентов стран Евразии, в котором отражены основные решения и направления парламентов стран.

Ранее сообщалось, что V совещание спикеров парламентов стран Евразии пройдет в 2020 году в Индонезии.