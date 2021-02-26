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    12:36, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Мажилисмены рассмотрят международный договор о товарных знаках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Депутатам предлагается обсудить ряд ратификационных законопроектов.

    В их числе - Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

    Целью договора является создание региональной системы получения прав в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

    Создание данной системы упростит процедуру получения охраны в отношении товарных знаков, снизит для заявителей административные и финансовые барьеры путём подачи одной евразийской заявки.

    Также среди ратификационных законопроектов - Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

    Соглашением предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

    Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в нашей стране.



    Теги:
    Парламент Мажилис
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