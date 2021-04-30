Нурлан Нигматулин: Мажилис рассмотрит поправки в выборное законодательство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается рассмотреть поправки в Закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы».

Законопроект разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2021-2025 годы и направлен на реализацию мероприятий Предвыборной программы партии «Nur Otan», поручений Главы государства в Послании народу Казахстана, а также мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На обсуждение депутатов также вносится проект конституционных поправок в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» с сопутствующим законопроектом.

Законопроекты разработаны в рамках выполнения поручения Главы государства о внедрении прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов. Кроме того, предусматривается внесение изменений в части снижения порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7% до 5%, а также внесения в формы избирательных бюллетеней всех уровней новой графы.

На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить срок подготовки заключения по новому ратификационному законопроекту, поступившему в Мажилис, - Соглашению о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.