Нурлан Нигматулин: Мажилис рассмотрит отчёт Правительства об исполнении бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Палата обсудит отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Во втором чтении Мажилису предстоит рассмотреть пакет законодательных поправок. Среди них – разработанные депутатами изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Здесь же законодательные новшества по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Во втором чтении в повестку предстоящего пленарного заседания Мажилиса включён законопроект, содержащий изменения и дополнения относительно развития земельных отношений.

Законопроекты направлены на установление административной ответственности и решение проблем правоприменительной практики по некоторым категориям дел, касающихся, в частности, дискриминации в отношении работников направляющей стороны, незаконного проведения проверок субъектов предпринимательства. Кроме того, рассматриваемые депутатами поправки закрепляют на законодательном уровне повышение размеров государственных пособий по инвалидности, способствуют принятию мер по социальной защите и стимулированию трудоустройства, а также совершенствованию земельного законодательства, регулированию института аренды земель сельхозназначения и усилению государственного контроля за использованием земель.