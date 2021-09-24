Нурлан Нигматулин: Мажилис рассмотрит международные соглашения в сфере экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается обсудить законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма.

Законопроект разработан депутатами в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

В проект повестки пленарного заседания включён также пакет ратификационных законопроектов.

Это Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Протокол направлен, в частности, на использование наилучших доступных технологий и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне. Предусматривается также регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, а также уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

В этом ряду и Протокол о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Целями Протокола являются охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и экосистемы Каспийского моря. Присоединение к Протоколу определяет необходимость в т.ч. содействия многостороннему сотрудничеству государств по реализации быстрых и эффективных мер защиты морской среды Каспийского моря.