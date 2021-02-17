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Нурлан Нигматулин: Мажилис продолжит законодательную работу по модернизации судебной системы

17 Февраля 2021, 11:19
Нурлан Нигматулин: Мажилис продолжит законодательную работу по модернизации судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых в стране для модернизации судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Одна из них – это совершенствование законодательной базы о судебной системе.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в первом чтении одобрен соответствующий пакет разработанных депутатами законопроектов.

Среди них – конституционные поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы.

Необходимость внесения поправок вызвана тем, что с 1 июля текущего года вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, требующий корректировки работы судебной системы.

В ходе обсуждения законопроектов одним из актуальных вопросов стала готовность судебного корпуса к работе в новом формате в связи с введением административной юстиции.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на возможном росте обращений от населения, от бизнесменов в административные суды.

«Поэтому здесь очень важна подготовка судей. От этого в конечном итоге будет зависеть успешность внедрения административного судопроизводства», - сказал Нурлан Нигматулин.

В целом, по словам председателя Мажилиса, одобренные законопроекты являются продолжением модернизации судебной системы в стране.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проводимые реформы должны мобилизовать в отрасль новых квалифицированных специалистов и обеспечить справедливое правосудие», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание, что такие меры предпринимаются, прежде всего, для укрепления доверия населения к судам.

«В свою очередь, суды и судебные процедуры должны отвечать современным требованиям и защищать права граждан, бизнеса и инвесторов. Это также задача, поставленная Президентом страны. И одобренные сегодня нами поправки позволят привлечь в суды высококвалифицированные кадры, внедрить в судебный процесс инновационные технологии», - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что депутатский корпус готов и в дальнейшем вести активную работу по законодательному обеспечению модернизации судебной системы.

Разработанными депутатами поправками предусматривается, в частности, создание в Верховном суде судебной коллеги по административным делам и упразднение существующей специализированной судебной коллегии. По мнению депутатов-разработчиков, это позволит на начальном этапе введения административной юстиции равномерно распределить нагрузку, а также разграничить судебную практику по рассмотрению деликтов и публичных споров.


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