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вчера 23:45
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Нурлан Нигматулин: Мажилис продолжит работу по совершенствованию отечественного законодательства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На первом в наступившем году пленарном заседании Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил перед депутатским корпусом приоритеты работы на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
Как отметил спикер Мажилиса, депутатам до конца сессии предстоит принять много важных законов, необходимых для реализации поручений руководства страны, в том числе касающихся выполнения социальных программ.
«Безусловно, в ходе работы над законопроектами будет вестись постоянный диалог с представителями гражданского общества», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
Среди важных проектов законов - новая редакция Экологического кодекса, проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс. Депутатам предстоит рассмотреть совершенно новый документ - Административный процедурно-процессуальный кодекс.
Уже сейчас в портфеле Мажилиса находится 61 законопроект.
«Необходимо отметить, что важную роль в обеспечении парламентского контроля за различными аспектами деятельности центральных исполнительных органов играет «правительственный час», - сказал спикер Мажилиса, говоря о предстоящей работе.
До конца нынешней сессии перед депутатами Мажилиса в рамках «правительственного часа» выступят 10 членов Правительства с информацией по проблемам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны, находящимся в центре внимания казахстанской общественности.
«Будут проведены парламентские слушания на такие актуальные темы, как «Совершенствование законодательных основ оказания юридической помощи» и «Качество среднего образования в городских и сельских школах. Проблемы и пути их решения». Таким образом, основными направлениями в деятельности Мажилиса по-прежнему будут повышение качества законотворчества, усиление контроля за деятельностью центральных исполнительных органов», - резюмировал Нурлан Нигматулин.
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