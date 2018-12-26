Нурлан Нигматулин: Мажилис обеспечивает необходимую поддержку курса Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел краткие итоги деятельности Палаты на заключительном в 2018 году пленарном заседании, передает МИА «Казинформ».

Как отметил спикер Мажилиса, вся законодательная работа депутатов ведется с учетом стратегических приоритетов, определенных Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

С начала текущей сессии Мажилис взял в работу 82 законопроекта, из которых 40 уже рассмотрены и одобрены, 21 подписан Главой государства и обрел силу закона.

«При этом внимание депутатов было сконцентрировано на тех законопроектах, которые направлены, в первую очередь, на улучшение качества жизни всех казахстанцев и повышение благосостояния страны», - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также отметил интенсивность работы депутатского корпуса с первых дней сессии, а также подчеркнул, что впереди мажилисменов ждет еще значительный объем работы, направленный на законодательное обеспечение реализации поручений Главы государства.

«С начала работы текущей сессии было проведено 7 правительственных часов, одни Парламентские слушания, 7 выездных заседаний комитетов Мажилиса и 3 международные конференции. Кроме того, для нас очень важно вести работу с избирателями, поддерживать эффективную «обратную связь», - отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также напомнил, что после обнародования Послания Президента депутаты Мажилиса сразу выехали в регионы для встреч с населением по ключевым положениям исторического документа.

Нурлан Нигматулин поблагодарил коллег за активную совместную законодательную деятельность и выразил уверенность, что и в следующем году благодаря слаженной и профессиональной работе всех фракций, всех депутатов Мажилис Парламента обеспечит качественную и эффективную законодательную поддержку стратегического курса Главы государства.

В целом, с начала четвертой сессии мажилимены одобрили законопроекты, касающиеся решения вопросов самозанятых, внедрения новой модели гарантированного объема медпомощи, госзакупок и закупок квазигоссектора. Одобрен проект закона «О естественных монополиях». Кроме того, одобрен первый отраслевой закон «О кинематографии».

Полноценную финансовую базу для реализации Послания Президента страны закладывает одобренный депутатами закон «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

В настоящее время депутаты Мажилиса работают над законопроектами, касающимися сферы ЖКХ, оказания государственных услуг, регулирования АПК.

Законотворческая работа депутатов в 2019 году будет сконцентрирована на таких направлениях, как внесение изменений в законодательство по снижению нагрузки на ученика и учителя, по вопросам экологии. Кроме того, в центре внимания будут вопросы развития бизнес среды и регулирования торговой деятельности, туризма.