Нурлан Нигматулин: Комплексная поддержка молодежи - приоритетное направление госполитики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодое поколение казахстанцев, будучи наиболее активной частью населения, является важным фактором повышения национальной конкурентоспособности. Таким мнением поделился председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, выступая на открытии Международной конференции «Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Самые прогрессивные и активно развивающиеся государства мира делают ставку на молодёжь, понимая, что расходы на неё - это инвестиции в будущее. Поэтому разрабатываются стратегические программы, крупные государственные проекты. И именно поэтому Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем нынешнем Послании поставил задачу - сделать комплексную поддержку молодого поколения страны приоритетом государственной политики. И, что важно, объявил следующий год Годом молодежи», - сказал Н.Нигматулин на пленарном заседании.

При этом спикер Мажилиса отметил, что молодое поколение казахстанцев, будучи наиболее активной частью населения, является важным фактором повышения национальной конкурентоспособности.

Сегодня в Казахстане, по официальным данным, численность молодёжи составляет порядка 4 млн. человек, из которых в городской местности проживает - 2,3 млн., сельской - 1,7 млн. человек.

Н.Нигматулин акцентировал внимание на том, что вопросы обеспечения социальных прав молодёжи, развития творческого потенциала, создание условий для её успешной социализации были и остаются в центре внимания государства.

Сформирована правовая и институциональная основа для продвижения интересов молодежи. Для этого в стране действуют законы «О государственной молодёжной политике», «О волонтерской деятельности» и Концепция государственной молодёжной политики до 2020 года.

В нашей стране эффективно действуют 549 молодёжных организаций, 10 из которых имеют статус республиканского значения.

«Таким образом, сегодня молодёжное движение Казахстана имеет, с одной стороны, твердую нормативно-правовую базу, а с другой - возможность участвовать в работе разного рода организаций и объединений, занимающихся самым широким спектром вопросов жизни общества», - считает Н.Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, для казахстанской молодёжи созданы хорошие возможности для получения качественного образования, саморазвития, изучения иностранных языков.

Среди достижений - 8 казахстанских вузов отмечено в 2017 году в Рейтинге лучших университетов мира World University Rankings, уникальный образовательный центр - Назарбаев Университет, который стал прообразом казахстанской высшей школы XXI века.

«В марте текущего года Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил «Пять социальных инициатив», большей частью направленных на улучшение социального положения молодёжи. Выделение дополнительных 20-ти тысяч образовательных грантов упрощает доступ к получению высшего образования», - подчеркнул Н.Нигматулин.

Успешно работает созданная по инициативе Президента страны программа «Болашак». Хорошо зарекомендовали Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, проекты «Жасыл ел», «Молодёжный кадровый резерв», «С дипломом - в село!».

«В лице современного казахстанского нового поколения сформировался абсолютно новый культурный тип, с ценностными установками на достижение успеха и рациональным экономическим поведением», - считает председатель Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, депутатам всех уровней, госорганам необходимо приложить все необходимые усилия для обеспечения достойных условий для развития молодого поколения и для наиболее полной реализации её потенциала.