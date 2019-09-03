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Нурлан Нигматулин: Казахстанская модель межэтнического согласия может служить примером для других стран

3 Сентября 2019, 11:55
Нурлан Нигматулин: Казахстанская модель межэтнического согласия может служить примером для других стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе беседы Нурлан Нигматулин подчеркнул, что именно межнациональное согласие и единство казахстанского общества являются ключевым фактором стабильности и процветания нашей страны.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на уникальном институте, созданном по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, - Ассамблее народа Казахстана, депутаты от которой представлены в Мажилисе.

По словам Н.Нигматулина, казахстанская модель межэтнического согласия может служить примером для других государств и наша страна может поделиться опытом в деле построения толерантного общества.

Как подчеркнул в свою очередь Л.Заньер, Казахстан – очень интересная страна, потому что та модель межэтнических отношений, которая разработана в нашей стране, - очень многообещающая.


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