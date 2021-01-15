Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса Парламента РК седьмого созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлана Нигматулина избрали председателем Мажилиса Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты Мажилиса проголосовали за кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост председателя Мажилиса седьмого созыва.

«Разрешите ознакомить с протоколом №3 Счетной комиссии: о результатах тайного голосования по избранию председателя Мажилиса. Счетная комиссия, посчитав все голоса, определила: было роздано 100 бюллетеней. При раскрытии ящиков, выявлено 100 бюллетеней, недействительных нет, проголосовали «за» - 100. По результатам тайного голосования Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса», - сказал депутат Мажилиса Мухтар Ерман на пленарном заседании нижней палаты.

Отметим, что процедура прошла путем тайного голосования, для чего в Мажилисе оборудованы специальные кабины и была установлена прозрачная избирательная урна. Для подсчета голосов сформирована Счетная комиссия.

На должность спикера Мажилиса в бюллетень внесена кандидатура Нурлана Нигматулина, предложенная депутатами фракции партии «Nur Otan».

Нигматулин Нурлан Зайруллаевич родился в 1962 году в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт. Доктор политических наук. После окончания института работал инженером, начальником автоколонны ПО «Карагандаоблгаз».

В 1985-1990 годах работал первым секретарем Ленинского райкома ЛКСМ Казахстана, заместителем заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарем, первым секретарем Карагандинского обкома ЛКСМ Казахстана.

В 1990-1993 годах – председатель Комитета молодежных организаций Казахстана.

В 1993-1995 годах – президент казахско-американского совместного предприятия «Тенгри».

С 1995 по 1999 годы – государственный инспектор, заместитель заведующего Организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1999-2002 годах – заместитель акима города Астаны.

С 2002 по 2004 годы – вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2004 по 2006 годы – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2009 годы – аким Карагандинской области.

С 2009 по 2012 годы – первый заместитель Председателя Народно-Демократической партии «Нур Отан».

С 20 января 2012 года по 3 апреля 2014 года – председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, руководитель фракции Народно-Демократической партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

С 3 апреля 2014 года по 21 июня 2016 года – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

С 22 июня 2016 года единогласно избран председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, член партии «Нұр Отан», избран по партийному списку.

С 22 августа 2019 года – единогласно избран руководителем фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев», «Құрмет», «Барыс» II степени.