Нурлан Нигматулин: Информационная безопасность требует согласованных действий всех стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения информационной безопасности необходимо международное сотрудничество, считает председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Сегодня на пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Буквально на прошлой неделе на заседании Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности нашей страны. И Елбасы особо подчеркнул важность международного сотрудничества в этой сфере. Действительно, характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер и совершаются они преступными группами, состоящими из граждан различных стран. Поэтому и борьба с этим злом требует согласованных усилий не только в рамках одного государства, но и между разными странами», - подчеркнул спикер Мажилиса, подводя итог состоявшегося обсуждения.

Реализация одобренного Соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.