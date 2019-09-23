Нурлан Нигматулин и Вячеслав Володин обсудили направления межпарламентского взаимодействия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин обсудили актуальные направления межпарламентского взаимодействия, а также вопросы предстоящего 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Собеседники констатировали стратегический характер казахстанско-российских отношений, которые развиваются благодаря руководству двух государств. В связи с этим Вячеслав Володин подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в укрепление отношений с Россией, в развитие евразийского сотрудничества.

Председатель Мажилиса и спикер Государственной думы отметили также высокий уровень межпарламентского сотрудничества.

Нурлан Нигматулин и Вячеслав Володин обсудили планы предстоящих мероприятий, в которых примут участие парламентарии двух стран, а также выразили уверенность, что на 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» состоится плодотворный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасного и устойчивого развития Евразийского континента.

При этом собеседники подчеркнули беспрецедентный характер предстоящего парламентского форума как по количеству участников, так и по заинтересованности стран в целом.

По словам Нурлана Нигматулина, в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии примут участие парламентские делегации из 65 стран и 14 международных организаций.

«Это говорит о востребованности. Такой формат интересен, когда есть возможность не только высказаться, но и вести диалог. Только диалог рождает доверие. Поэтому нам крайне важно использовать парламентское измерение, парламентскую дипломатию для укрепления взаимопонимания между странами», - сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул, в свою очередь, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, именно расширение диалоговой площадки и совместные усилия позволяют найти ответы на вызовы современности.