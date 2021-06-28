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    10:52, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурлан  Нигматулин и Валентина Матвиенко обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе спикер палаты Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления сотрудничества с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, находящейся в нашей стране с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Отметив стратегический характер отношений между Казахстаном и Россией, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что высокий уровень двустороннего взаимодействия достигнут благодаря совместной эффективной работе, дружбе и взаимопониманию Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина. При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что первостепенное значение укреплению стратегического партнёрства с Москвой придаёт и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что свой первый официальный визит в постпандемический период совершает именно в Казахстан.

    «В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. За такой короткий срок благодаря Первому Президенту Казахстана-Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, благодаря преемственности во внутренней, внешней политике, которую реализует Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, удалось построить эффективное, экономически развитое, демократическое государство. Казахстан доказал всему миру свой авторитет», - сказала Валентина Матвиенко.


    Говоря о российско-казахстанских отношениях, Председатель Совета Федерации отметила, что в основе лежит многовековая дружба, взаимное признание независимости, территориальной целостности двух государств. При этом Валентина Матвиенко подчеркнула, что за 30 лет взаимодействия России и Казахстана выстроена одна из самых эффективных моделей взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества, которое охватывает все сферы жизни.

    Как отметил председатель Мажилиса, важной составляющей казахстанско-российских отношений выступает крепкий межпарламентский диалог. Нурлан Нигматулин высказался за расширение партнёрских отношений, в т.ч. по линии МПА СНГ, парламентских ассамблей ОДКБ, ОБСЕ, Межпарламентского Союза.

    Говоря о законотворческой работе, спикер Мажилиса рассказал о совершенствовании казахстанского выборного законодательства, о законах для реформирования политической системы страны и развития гражданского общества.

    Обсудив широкий круг вопросов, собеседники отметили солидарность и взаимную поддержку, проявленные двумя странами в сложной из-за пандемии коронавируса ситуации.

    Нурлан Нигматулин и Валентина Матвиенко выразили уверенность, что парламентарии Казахстана и России продолжат вносить свой вклад в укрепление многопланового двустороннего сотрудничества для решения общих задач и улучшения благосостояния народов обоих государств.


    Теги:
    Парламент Главная Россия Мажилис Интеграция и партнерство
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