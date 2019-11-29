Нурлан Нигматулин и Тимур Кулибаев подписали Дорожную карту сотрудничества на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе спикер Палаты, руководитель фракции партии «Nur Otan» Нурлан Нигматулин и председатель Президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев подписали Дорожную карту по реализации Меморандума о сотрудничестве между партией «Nur Otan» и НПП «Атамекен» на 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатский корпус тесно взаимодействует с «Атамекеном» при рассмотрении законопроектов, затрагивающих интересы отечественного бизнес-сообщества, всегда изучает позицию Национальной палаты и входящих в неё бизнес-ассоциаций.

Говоря о важности поддержки отечественного предпринимательства, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что бизнес в Казахстане активно развивается благодаря поддержке и особому вниманию к этому сектору экономики Первого Президента страны-Елбасы Нурсултана Назарбаева и сегодняшним направлениям политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Напомнив, что в 2017 году между партией «Nur Otan» и НПП «Атамекен» была подписана Дорожная карта по реализации Меморандума о сотрудничестве в рамках Планов законопроектных работ Правительства Казахстана на 2017-2018 годы, спикер Мажилиса отметил, что все поставленные задачи были реализованы.

Согласно же новому подписанному документу в течение следующего года мажилисмены-нуротановцы и предприниматели намерены развивать свое сотрудничество по 9 основным направлениям.





Прежде всего, это защита бизнеса и противодействие коррупции, совершенствование фискальной и бюджетной политики. Отдельное внимание уделяется государственным закупкам, а также поддержке отечественных товаропроизводителей. Среди приоритетов - решение проблем в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношений. Кроме того, это решение проблем в сфере государственно-частного партнерства, развитие бизнеса на селе, развитие человеческого капитала. Предполагается усилить ответственность бизнеса перед потребителями.

«В предстоящем году перед нами стоят большие, серьезные задачи, и мы должны оперативно их решать, чтобы выполнить все поручения руководства Казахстана по улучшению бизнес-климата в стране», - подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.



