Нурлан Нигматулин и спикер Парламента Швейцарии обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Андреас Эби, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, высказались за укрепление сотрудничества парламентариев двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе встречи, которая состоялась в Мажилисе, Нурлан Нигматулин и Андреас Эби обсудили перспективные направления совместной работы казахстанских и швейцарских парламентариев.

Отметив, что Швейцария – важный политический и торгово-экономический партнер нашей страны в Европе, председатель Мажилиса подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет большое внимание расширению взаимодействия со Швейцарией.

В связи с этим, по словам Нурлана Нигматулина, первый официальный визит председателя Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии в нашу страну имеет важное историческое значение для двусторонних отношений.

Нурлан Нигматулин, ознакомив с деятельностью депутатов Мажилиса, акцентировал внимание на работе, в том числе на законодательном уровне, по реформированию политической системы страны, развитию гражданского общества, которая проводится сейчас в Казахстане по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В свою очередь спикер Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Андреас Эби высоко оценил темпы развития нашей страны, подчеркнув, что Казахстан занимает лидирующую позицию в Центральной Азии. Парламентарий акцентировал внимание, что для Швейцарии как страны с развитой демократией очень важное значение имеют вопросы развития демократии.

«Мы с большим удовлетворением отмечаем, что Казахстан и в этом вопросе добился больших успехов. Считаю, что это такой же большой успех, как и экономический прогресс в Казахстане», - подчеркнул Андреас Эби.

В целях укрепления межпарламентского взаимодействия спикер Мажилиса предложил своему швейцарскому коллеге заложить практику регулярных контактов на уровне групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов для обмена опытом законотворческой деятельности.

В ходе обсуждения актуальных вопросов повестки дня председатель Мажилиса отметил, что текущий год проходит под знаком 30-летия независимости стран Центральной Азии, подчеркнув при этом активное взаимодействие государств региона, в том числе при решении вопросов обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Говоря о ситуации в Афганистане, Нурлан Нигматулин выразил мнение, что международному парламентскому сообществу необходимо содействовать процессу национального примирения в Афганистане.