Нурлан Нигматулин и Рустами Эмомали обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, прибывший в Казахстан с официальным визитом, обсудили перспективные направления взаимодействия парламентариев двух стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что Таджикистан – важный партнёр и надёжный союзник нашей страны в Центральной Азии, председатель Мажилиса подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет большое внимание расширению двустороннего сотрудничества. При этом Нурлан Нигматулин акцентировал, что достижению уровня стратегического партнёрства способствовали Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По словам спикера Мажилиса, импульс развитию взаимодействия придал официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Душанбе в этом году.

В свою очередь председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества.

«Мы дорожим сегодняшним уровнем отношений с братским Казахстаном. Доверительный диалог глав двух дружественных государств способствует более интенсивному развитию успешного взаимодействия наших стран и совершенствованию правовой базы», - сказал Рустами Эмомали.

Собеседники высказались за активизацию межпарламентского диалога как важной составляющей казахстанско-таджикских отношений.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность консолидации усилий для решения всех вопросов, которые стоят сегодня перед государствами.

Спикер Мажилиса рассказал о законотворческой деятельности депутатов Палаты, подчеркнув работу по законодательной поддержке политических и экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам региональной и международной безопасности в контексте афганской проблематики. При этом отмечена важность восстановления прочного мира в Афганистане и недопущения гуманитарного кризиса.