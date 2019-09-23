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Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

23 Сентября 2019 16:35
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Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился со спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Как отметил председатель Мажилиса, Турция - стратегический партнер Казахстана, которую связывают с нашей страной общая история, культура и духовные ценности.

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что обе страны достигли высокого уровня многостороннего сотрудничества благодаря политике, основанной на взаимопонимании и дружбе между Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В настоящее время Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает этот курс.

В свою очередь Мустафа Шентоп поблагодарил за приглашение на 4-ое совещание спикеров парламентов стран Евразии, высоко оценив динамичное развитие Казахстана. Спикер парламента Турции подчеркнул, что Президент Турции всегда придает большое значение партнерству с нашей страной и гордится успехами Казахстана.

Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп подчеркнули необходимость активной работы по развитию межпарламентского сотрудничества.


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Ключевые слова: Мажилис, Турция,
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