Нурлан Нигматулин: Фракция Nur Otan взяла на жёсткий контроль исполнение всех госпрограмм
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса, руководитель фракции партии «Nur Otan» Нурлан Нигматулин проинформировал Первого Президента Казахстана, Лидера партии Нурсултана Назарбаева о работе парламентской фракции по реализации основных программ партии и государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В Мажилисе на расширенном совещании, которое состоялось под председательством Елбасы, с участием депутатов-членов фракции партии «Nur Otan», а также членов Правительства рассмотрены вопросы реализации предвыборной программы партии «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов».
Говоря о предвыборной программе, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что Парламентом принято 72 закона, направленных на выполнение предвыборных обязательств партии.
Из 112 обязательств на сегодняшний день полностью выполнено 31, в стадии исполнения – 75, на особом контроле фракции и Правительства – 6.
«В настоящее время в работе депутатов находится проект республиканского бюджета на следующие три года, и депутатский корпус работает над тем, чтобы обеспечить финансирование всех оставшихся предвыборных обязательств партии», - сказал спикер Мажилиса.
По словам Нурлана Нигматулина, реализация предвыборной программы партии находится на постоянном контроле руководства Палаты и Правительства.
Парламентская фракция проанализировала и осуществление Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента Республики Казахстан».
Согласно проведенному анализу 58 шагов исполнены, 42 – на стадии исполнения.
Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что парламентская фракция взяла на жёсткий контроль исполнение и всех государственных программ.
«Профильные Комитеты Мажилиса, каждый по своему направлению, контролируют выполнение, прежде всего, таких значимых государственных программ, как программа индустриально-инновационного развития, программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», программа жилищного строительства «Нұрлы жер» и других», - сказал Нурлан Нигматулин.
Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на необходимости четкого корреспондирования индикаторов предвыборной программы партии и госпрограм.
Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, для усиления контроля была переформатирована работа и самой фракции.
Вместо всех советов, действовавших при фракции, оставлена Комиссия по обеспечению системного контроля за расходованием всех бюджетных средств, что позволит повысить качество контроля.
По словам председателя Мажилиса, в соответствии с поручением Первого Президента Казахстана-Елбасы депутатами внесены поправки в Бюджетный Кодекс, предусматривающие ответственность первых руководителей госорганов и администраторов бюджетных программ за неэффективное планирование и расходование бюджетных средств.
Нурлан Нигматулин отметил и активизацию депутатами работы с избирателями через онлайн-приемные, предусмотренные на их личных страницах на официальном сайте Мажилиса.
Кроме того, с начала сессии, в онлайн-режиме транслируются не только пленарные заседания Мажилиса, но и вся работа депутатского корпуса над законопроектами на рабочих группах, а также на заседаниях комитетов Палаты.
«Мы настроены на системную, инициативную деятельность, чтобы быть активным проводником всех Ваших идей и стратегических замыслов. Все Ваши инициативы, важнейшие государственные программы будут, как всегда, получать необходимую законодательную поддержку. И все задачи, которые Вы ставите перед нами, будут успешно выполнены», - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к Первому Президенту Казахстана-Елбасы, Председателю партии Нурсултану Назарбаеву.
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