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Нурлан Нигматулин: Фракция Nur Otan поддерживает меры Президента по обеспечению стабильности

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Марта 2020, 12:07
Нурлан Нигматулин: Фракция Nur Otan поддерживает меры Президента по обеспечению стабильности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса, Руководитель фракции партии Nur Otan Нурлан Нигматулин от имени депутатов-членов фракции выразил поддержку мерам, принимаемым для обеспечения стабильности страны в условиях чрезвычайного положения и противодействия распространению коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Это нашло отражение в Заявлении парламентской фракции.

«Фракция партии Nur Otan в Мажилисе Парламента выражает единодушную поддержку поручениям Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по противодействию распространению коронавируса и обеспечению стабильности в условиях чрезвычайного положения. В нашей стране заблаговременно, «на опережение» начали готовиться к пандемии коронавирусной инфекции. Первый Президент Казахстана-Елбасы, Лидер нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаева подчеркнул, что принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и отвечают кризисной ситуации», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса обратил внимание на те страны, где запоздали с принятием таких мер, и в результате ситуация там развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Говоря о комплексных мерах, которые в соответствии с поручениями Главы государства реализуются в Казахстане, председатель Мажилиса подчеркнул важность усиления работ по борьбе с распространением коронавируса, обеспечения общественной безопасности в период чрезвычайного положения и социальной стабильности в стране. Особую актуальность получают вопросы поддержки национальной экономики и перехода на новую модель принятия управленческих решений.

«Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге, или 10 млрд долларов. Таким образом, поручения Президента охватывают все сферы жизни казахстанского общества, но главный акцент - социальная стабильность. Казахстанцы видят, что руководство страны понимает всю сложность ситуации, в которой оказались рядовые граждане, и готово оказать серьёзную помощь и поддержку в этих чрезвычайных условиях. И для этого государство пошло на кардинальные меры», - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на необходимости чёткого исполнения всех антикризисных поручений Президента страны как в центре, так и на местах. Главой государства определены пути, механизмы, а также источники финансирования всего антикризисного плана. И теперь задача всего госаппарата – начиная с министра до специалиста – чётко и слаженно работать над достижением намеченных целей.

При этом, по словам председателя Мажилиса, важным выступает то, что уже сегодня Глава государства говорит о необходимости выработать системные подходы с расчётом на жизнедеятельность после стабилизации ситуации.

«Фракция партии Nur Otan в Мажилисе Парламента готова оказывать всестороннюю поддержку реализации плана посткризисного развития страны. Все необходимые для этого законодательные новшества будут одним из основных направлений деятельности депутатов - членов фракции партии Nur Otan», - отметил Нурлан Нигматулин.


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