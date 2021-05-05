Нурлан Нигматулин: Эффективность освоения бюджета – на постоянном контроле депутатов Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин призвал исполнительные органы направить усилия на эффективное использование бюджетных средств, дополнительно выделенных на реализацию поручений руководства страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили изменения в Закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы».

«Сегодняшнее уточнение республиканского бюджета направлено на выполнение стратегического курса Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данных в его Послании народу Казахстана. Сегодня конкретные и значительные средства дополнительно выделяются на здравоохранение, образование, на развитие инфраструктуры, на поддержку малого и среднего бизнеса. Теперь Правительству, центральным и местным исполнительным органам необходимо эффективно использовать эти немалые средства для решения намеченных задач», - резюмировал обсуждение Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув, что депутаты Парламента, используя свои конституционные полномочия, будут держать на постоянном контроле эффективность и своевременность освоения этих бюджетных средств.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что традиционно увеличены расходы на развитие социальной сферы - на 374 млрд тенге. Свыше 140 млрд тенге выделяется на реконструкцию и ремонт республиканских и местных автомобильных дорог. Свыше 90 млрд тенге направляется на продолжение реализации мероприятий в рамках Дорожной карты занятости. 70 млрд тенге – на реализацию проектов в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

«Особо надо отметить, что свыше 265 млрд тенге выделяется на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией», - отметил Председатель Мажилиса.

Говоря о готовности депутатского корпуса к совместному конструктивному взаимодействию с Правительством, Нурлан Нигматулин призвал исполнительные органы к системной работе.

В частности, по мнению Спикер Мажилиса, министерство национальной экономики должно стать главным стратегическим штабом по развитию экономики в стране, определить, куда направить выделенные средства, чтобы они дали максимальную отдачу, обеспечили рост экономики.

«При этом рост экономики должен выражаться не просто в победных цифрах и процентах, а в улучшении качества жизни наших граждан», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.