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Нурлан Нигматулин: Дорожная карта «Nur Otan» – это пошаговый план действий на пять лет

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Февраля 2021, 12:39
Нурлан Нигматулин: Дорожная карта «Nur Otan» – это пошаговый план действий на пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фракция «Nur Otan» в Мажилисе задействует все механизмы, необходимые для выполнения предвыборных обязательств партии. Об этом сегодня заявил Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На расширенном собрании фракции «Nur Otan» в Мажилисе, в котором посредством видеоконференцсвязи приняли участие Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, члены Правительства, первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауржан Байбек, обсуждены основные направления дальнейшей совместной работы по реализации предвыборной программы партии.

Напомнив о поручении Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева, данном Правительству, депутатам и Центральному аппарату 14 января т.г., в течение месяца разработать «Дорожную карту» исполнения предвыборных обязательств, Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин отметил, что итогом совместной работы стал подробный план действий на ближайшие пять лет с выверенными индикаторами по каждому показателю.

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Подчеркнув, что необходимые финансовые средства на реализацию предусмотрены, Спикер Мажилиса выразил готовность депутатов при рассмотрении проекта очередного республиканского бюджета с учётом объективных внешних и внутренних факторов вносить необходимые поправки для финансирования обязательств перед народом.

По словам Нурлана Нигматулина, в «Дорожной карте» учтены интересы всех слоёв населения и потому крайне важен контроль каждого пункта Предвыборной программы партии.

Для этого определены координаторы от Правительства, фракции «Nur Otan» в Мажилисе и от Центрального аппарата партии. Кроме постоянного контроля в начале каждого очередного года будут подводиться итоги проделанной работы. О достигнутых результатах, а также возникающих рисках партийцы будут информировать Лидера партии.

При этом все направления «Дорожной карты» распределены между профильными комитетами Мажилиса. А для усиления контроля за конкретными пунктами «Дорожной карты» закреплён каждый из депутатов-членов фракции «Nur Otan». Персонально ответственных за предоставление информации о выполнении пунктов программы депутаты предлагают определить и от профильных госорганов. Как минимум, это должен быть вице-министр.

«Фракция «Nur Otan» в Мажилисе, выполняя поручение Лидера нашей партии, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, прежде всего, обеспечит своевременное принятие законов, направленных на выполнение предвыборных обязательств партии. При этом, депутаты Фракции возьмут реализацию Предвыборной программы в рамках «Дорожной карты» на свой постоянный и системный контроль. Это те действенные рычаги, которые позволят эффективно выполнить все пункты нашей предвыборной программы», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.


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