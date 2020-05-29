Нурлан Нигматулин: Депутатские законопроекты направлены на выполнение поручений Президента на Нацсовете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Мажилисменам предлагается обсудить большой пакет законопроектов, разработанных самими депутатами.

В первом чтении палата рассмотрит депутатские поправки по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населённых пунктах.

Законопроект инициирован парламентариями в целях обеспечения широкополосным доступом к Интернету сельских населённых пунктов посредством предоставления возможности совместного использования операторами связи телекоммуникационной инфраструктуры.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, повышение доступности сельских жителей к высокоскоростному Интернету позволит сельчанам не только шире пользоваться электронными услугами, но и значительно увеличивает возможности для дистанционного обучения, внедрения процессов цифровизации в образование и медицину.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия поставил чёткие задачи для сфер образования и здравоохранения. Важным направлением модернизации этих сфер выступает эффективное использование цифровых технологий, широкому внедрению которых будет способствовать данный законопроект», - отметил Нурлан Нигматулин.

Ожидается, что совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит развиваться казахстанскому рынку, стимулируя появление инновационных видов сервиса и повышая их доступность для более широких слоёв населения, в т.ч. жителей сельских населённых пунктов.

В первом чтении Палата рассмотрит депутатские поправки и по вопросам особо охраняемых природных территорий, а также относительно ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг.

Палате предлагается обсудить и разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам аудиторской деятельности. Принятие законопроекта позволит повысить качество предоставляемых услуг аудиторскими организациями путём установления прозрачных требований по проведению контроля качества и аттестации аудиторов.

В проекте повестки предстоящего пленарного заседания Мажилиса – рассмотрение во втором чтении законодательных новелл по вопросам улучшения бизнес-климата.

Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Это разработанные депутатами поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана. В числе инициированных парламентариями законопроектов – законодательные новшества относительно регулирования заемного труда, а также по вопросам ветеринарии. Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о подготовке заключения по проекту Закона «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О развитии хлопковой отрасли» и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан».