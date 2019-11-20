Нурлан Нигматулин: Дефицит железнодорожных билетов – важный вопрос для каждого казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что новый законопроект, касающийся вопросов железнодорожного транспорта, позволит решить проблему дефицита железнодорожных билетов. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения в I чтении поправок относительно железнодорожного транспорта депутаты подняли вопрос внесения необходимых законодательных норм для решения проблемы дефицита билетов на этот вид пассажирского транспорта.

По словам спикера Мажилиса, согласно проведенному анализу проблема дефицита билетов формируется по трём основным причинам.

Во-первых, это существовавшая устаревшая система продажи билетов АСУ «Экспресс», которая была уже не в состоянии работать с различными современными системами приобретения билетов. К тому же, продажа не именных билетов давала возможность посредникам скупать их и потом перепродавать.

Во-вторых, это отсутствие необходимого количества подвижного состава для пассажирских перевозок.

В-третьих, отсутствие жёсткого спроса и законодательно закрепленного жёсткого наказания за перепродажу билетов.

Запущенная недавно новая система электронной продажи билетов Mobius позволяет усилить контроль за продажей билетов и снизить вероятность махинаций, но Нурлан Нигматулин все же констатировал, что вопросы к её работе всё равно остаются.

Говоря об отсутствии жёсткого спроса и законодательно закрепленного наказания за перепродажу билетов, спикер Мажилиса подчеркнул, что профильное министерство до сих пор не предложило ни системы, ни поправок в законодательство, ни иных каких-либо комплексных и даже разовых мер. Н.Нигматулин также напомнил, что наказание посредникам, которые перепродают билеты, согласно статье 449 Кодекса об административных правонарушениях (приставание в общественных местах), по-прежнему предусматривается в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП.

«То есть людям, которые ходят по перронам, хватают, что называется, «за локотки», и предлагают свои услуги по приобретению билетов, мы не только не препятствуем, мы, можно сказать, создаем им благоприятные условия для процветания их прибыльного бизнеса. И потому для них это наказание, предусмотренное КоАПом, как «комариный укус». Очевидно, что проблему эту надо решать. И весьма срочно. Поэтому здесь нужны более решительные меры, вплоть до привлечения к ответственности за перепродажу билетов», - подчеркнул председатель Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин напомнил, что до 2018 года в КоАПе существовала статья, согласно которой предусматривались штрафы (5 МРП) за незаконную организацию продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте, предложил вернуть эту норму, но значительно увеличив размер штрафа до 200 МРП.

«Таким образом, комплексный подход, то есть все эти меры: ввод новой системы электронной продажи билетов Mobius, увеличение подвижного состава и ужесточение на законодательном уровне наказания за перепродажу билетов, позволят решить проблему дефицита билетов и выполнить поручение Президента по наведению порядка в этой сфере», - резюмировал председатель Мажилиса.