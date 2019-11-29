Нурлан Нигматулин: Бизнесу нужны независимые экспертные оценки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бизнесу нужны независимые экспертные оценки. Об этом сообщил председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин в ходе встречи депутатов с руководством НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера с Аблаем Мырзахметовым (председатель правления НПП РК «Атамекен» – «Казинформ») был на заседании Нацкомиссии по модернизации, и один из вопросов, который там обсуждался с госорганами, Генпрокуратурой – дальнейшая гуманизация уголовного законодательства. Очень много сделано в этом направлении, но есть много нюансов, по которым на законодательном уровне им нужно помочь. К примеру, сегодня многие, в том числе уголовные дела, расследования ведутся и не могут пройти без экспертных оценок. Задаемся вопросом, почему предприниматели обращаются? Кто ведет эти оценки? Кто их заказывает? Следственный орган. По анализу одной только области видно, что там, в региональном департаменте, всего 3 эксперта по заключениям которых обслуживают все сферы. Он дает заключения по экономике, АПК и понятно, какие заключения он дает. Не 90%, а все 100% в пользу следователя. Что делать предпринимателю? Можно отозвать лицензию, но это единичные случаи. Пригласить независимых, зарубежных экспертов законодательство не позволяет. То есть, нам нужно посмотреть, и мы бы хотели совместно с Нацпалатой подумать. Мы сформируем рабочую группу и будем двигаться по данному вопросу. У нас есть острые 2-3 вопроса предпринимателей, которые необходимо решить в срочном порядке», – сказал Н.Нигматулин.





В рамках встречи спикером Мажилиса и председателем президиума НПП «Атамекен» Тимуром Кулибаевым была подписана Дорожная карта по реализации меморандума о сотрудничестве на 2020 год, которая включает в себя 9 основных направлений. Это: защита бизнеса и противодействие коррупции; совершенствование фискальной, бюджетной политики; государственные закупки, поддержка отечественных товаропроизводителей; решение проблем в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и земельных отношений; решение проблем в сфере государственно-частного партнерства; региональное развитие (развитие бизнеса на селе); усиление ответственности бизнеса перед потребителями.