Нурлан Мукатов назначен акимом Ерейментауского района Акмолинской области

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента и депутатами районного маслихата распоряжением акима Акмолинской области Нурлан Мукатов назначен акимом Ерейментауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.



Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев представил активу нового главу района.

Мукатов Нурлан Зияйденович, 1967 года рождения, уроженец Ерейментауского района Акмолинской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство».

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком автогаража совхоза «Улентинский» Ерейментауского района.

В 1993-2001 годы - преподаватель ТОО «Ерейментауский учебный пункт».

С 2001 по 2012 год – работал в центре занятости, а затем руководил отделом занятости, предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерейментауского района.

С 2012 по 2019 год - занимал должности заместителя акима Ерейментауского района, руководителя аппарата Ерейментауского районного маслихата.

С июля 2019 года - заместитель акима города Степногорска.