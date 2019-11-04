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Нурлан Масимов назначен начальником Департамента полиции Павлодарской области

4 Ноября 2019 12:36
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Нурлан Масимов назначен начальником Департамента полиции Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назначен начальник Департамента полиции Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Как сообщили в ведомстве, по согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции Павлодарской области назначен полковник полиции Масимов Нурлан Мырзаханович.

Генерал-майор полиции Аубакиров Амантай Акрамович освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Масимов Нурлан Мырзаханович, 1973 года рождения, в органах внутренних дел служит с 1999 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. На протяжении 9 лет работал первым заместителем начальника Департамента полиции Алматинской области и города Алматы. С мая текущего года возглавлял Департамент в центральном аппарате МВД.

За период службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как грамотный и умелый руководитель.

Также личному составу был представлен полковник полиции Омаров Фархад Муратбекович, назначенный заместителем начальника областного Департамента полиции.

Министр поздравил новых руководителей с назначением и поставил перед ними, а также личным составом областной полиции ряд конкретных задач, обозначенных Президентом Республики Казахстан перед органами внутренних дел.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, модернизация органов внутренних дел направлена, в первую очередь, на формирование полицейского новой формации, отвечающего требованиям общества, готового эффективно противодействовать преступности в условиях современных вызовов и угроз», - подчеркнул министр Ерлан Тургумбаев.

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Ключевые слова: Назначения, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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