Нурлан Ламбеков назначен акимом Приозерска

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ - В Приозерске представили нового акима. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Нурлан Ламбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До этого Нурлан Ламбеков работал заместителем акима Осакаровского района.

Его на внеочередной сессии маслихата Приозерска представил заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов. Депутаты одобрили кандидатуру.

Заместитель акима области обозначил приоритетные направления развития города и поставил ряд задач перед новым главой Приозерска.

Нурлан Ламбеков трудовую деятельность начал в 1983 году. Прошел путь от преподавателя физики до директора школы в районе имени Казыбек би Караганды.

На государственной службе - с 1995 года. Занимал должности акимов села Балыктыколь, поселка Карагайлы Каркаралинского района.

С 2006 по 2012 год работал руководителем аппарата акима Каркаралинского района, акимом города Каркаралинска, а затем руководителем аппарата акима Осакаровского района.

С 2012 года и до настоящего назначения был заместителем акима Осакаровского района.