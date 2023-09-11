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    10:15, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нурлан Кудияров назначен директором департамента стратегии Минпросвещения РК

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения РК Кудияров Нурлан Мамутханович назначен директором департамента стратегического планирования и координации Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    Нурлан Кудияров родился в 1986 году в Южно-Казахстанской области. В 2008 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, в 2012 году - Карагандинский государственный университет имени Е.Букетова, в 2013 году - Академию государственного управления при Президенте РК.

    Трудовую деятельность начал в 2009 году в департаменте инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

    2014 – 2018 гг. – директор департамента, управляющий директор в АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям Республики Казахстан «KAZAKH INVEST».

    2018 г. – главный менеджер финансово-экономического департамента АО «Казахстанско-Британский технический университет».

    2019 – 2021 гг. – руководитель Дирекции развития индустриальной инфраструктуры АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

    2022 г. – ведущий эксперт Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований».

    С 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя директора департамента регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан.


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