2 Июня 2022 18:14

Нурлан Коянбаев продолжает челлендж с флагом РК для установления мирового рекорда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев продолжает челлендж с изображением государственного флага РК с целью установления мирового рекорда по количеству комментариев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Сейчас публикация с флагом набрала 12,2 млн комментариев. Мы на один шаг стали ближе к установлению мирового рекорда. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, давайте попробуем написать более 100 млн комментариев. Если около миллиона казахстанцев оставят по 100 комментариев и наш государственный флаг станет самым популярным изображением в мире», - обратился известный продюсер к подписчикам в Instagram два дня назад.

Пользователи соцсети активно поддерживают челлендж Нурлана Коянбаева. Публикация к настоящему моменту набрала 12 млн 551 тыс. 502 комментария.

Актер сообщил в stories в Instagram, что публикация пока занимает второе место по всему миру. За один день пользователи оставили 250 тыс. комментариев. Нурлан Коянбаев призвал казахстанцев поделиться этой публикацией в Instagram и внести лепту в установление мирового рекорда.

К слову, известный продюсер и актер запустил челлендж два года назад.

«В Instagram одно фото набрало 5 млн. комментариев и установило мировой рекорд. Друзья, сможем ли мы обновить мировой рекорд? Если каждый из нас оставит по 20 комментариев, то, как минимум, мы сможет набрать 20 миллионов комментариев. Пусть это фото станет одним из известных фотографий во всем мире! Поехали! Пусть наш флаг колышется в синем большом небе», - написал он тогда на своей странице в Instagram.