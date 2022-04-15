19:42, 14 Апрель 2022 | GMT +6
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев назначен креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, передает МИА «Казинформ».
Н.Коянбаев являлся генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан». Принимал участие в организации популярных проектов на республиканских телеканалах.
В 2021 году Указом Президента РК награждён медалью «Шапағат».