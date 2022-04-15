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    19:42, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Нурлан Коянбаев  назначен креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев назначен креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, передает МИА «Казинформ».

    Н.Коянбаев являлся генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан». Принимал участие в организации популярных проектов на республиканских телеканалах.

    В 2021 году Указом Президента РК награждён медалью «Шапағат».

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