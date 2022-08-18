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Нурлан Каримов назначен врио руководителя департамента АФМ РК по Абайской области
18 Августа 2022 10:39

Нурлан Каримов назначен врио руководителя департамента АФМ РК по Абайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Нурлан Каримов назначен временно исполняющим обязанности руководителя департамента экономических расследований АФМ по Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Каримов Нурлан Махсотович родился 11 мая 1981 года в Западно-Казахстанской области.

Окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия».

Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 2002 году.

В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции. Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований.


Фото: t.me/afm_rk

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