Нурлан Карибжанов возглавил ДКНБ по Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В силовых органах Жамбылской области новое назначение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководителем департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области назначен Нурлан Карибжанов, сменивший на этой должности Марата Ирменова, который возглавил департамент КНБ города Алматы.

Об этом сообщили на очередном заседании регионального оперативного штаба.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, представляя нового руководителя, подчеркнул, что на ведомство возлагается большая ответственность в деле обеспечения общественной безопасности.

«В соответствии с поручением Главы государства проводится большая работа по ликвидации последствий происшествия. На данный момент наша основная цель – обеспечить безопасность населения. Самое главное – это единство и спокойствие нашего народа. Для этого важно, чтобы местные исполнительные органы и силовые структуры работали совместно. Жители должны чувствовать себя в безопасности, взрослые должны свободно ходить на работу, дети - посещать занятия в школах, детские сады», - сказал глава региона.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что нужно в кратчайшие сроки выполнить поручения, который были даны на предыдущих заседаниях штаба.

О проводимой работе по выявлению, задержанию участников массовых беспорядков, произошедших в первые дни нового года, и вооруженных преступников, возврату оружия доложил исполняющий обязанности начальника департамента полиции Жамбылской области, комендант области Бахыт Ратаев. Он сообщил, что на сегодняшний день обнаружено и изъято 143 единицы оружия.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы по усилению контроля за соблюдением требований комендантского часа. Спикеры доложили о работе 31 блокпоста на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, ранее Нурлан Карибжанов занимал должность руководителя департамента в центральном аппарате КНБ. С 2011 по 2016 годы работал начальником департамента КНБ по Жамбылской области