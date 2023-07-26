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Нурлан Искаков назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК

26 Июля 2023, 11:10
Нурлан Искаков назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Искаков Нурлан Зайкешевич назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Приказом министра здравоохранения РК председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК назначен Нурлан Искаков.

Нурлан Искаков родился в 1978 году в Омске. Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, Университет «Туран Астана», Международную академию бизнеса, Алматинский университет менеджмента, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году медбратом городской станции скорой медицинской помощи.

В 2020 году работал заместителем председателя правления ТОО «СК-Фармация».

С августа 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения.


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