Нурлан имам назначен главным имамом мечети имени «Ырыскелді қажы» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Имам, теолог Нурлан Байжигитулы назначен главным имамом мечети имени «Ырыскелді қажы» в столице. Об этом имам написал в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По воле Аллаха, сегодня я назначен главным имамом мечети имени «Ырыскелді қажы» в Астане, которая люди называют «Цветком Аллаха». Это приятная неожиданность для меня. Теперь мы будем встречаться с жителями Астаны и гостями города в этой мечети. Пусть наша страна будет спокойной, наш народ будет здоров, наше единство будет крепким, а духовность будет стойкой», - написал Нурлан имам.

Асанов Нурлан Байжигитулы родился 1 января 1979 года в Меркенском районе Жамбылской области. Он был имамом Жамбылского района, имамом районов в Карагандинской и Костанайской областях, имамом Восточно-Казахстанской областной мечети в Усть-Каменогорске, имамом Духовного управления мусульман Казахстана в Актюбинской области, главным имамом мечети «Нур ғасыр».