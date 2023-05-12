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Нурлан имам назначен главным имамом мечети имени «Ырыскелді қажы» в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Мая 2023, 17:01
Нурлан имам назначен главным имамом мечети имени «Ырыскелді қажы» в Астане Фото: instagram.com/nurlanimam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Имам, теолог Нурлан Байжигитулы назначен главным имамом мечети имени «Ырыскелді қажы» в столице. Об этом имам написал в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По воле Аллаха, сегодня я назначен главным имамом мечети имени «Ырыскелді қажы» в Астане, которая люди называют «Цветком Аллаха». Это приятная неожиданность для меня. Теперь мы будем встречаться с жителями Астаны и гостями города в этой мечети. Пусть наша страна будет спокойной, наш народ будет здоров, наше единство будет крепким, а духовность будет стойкой», - написал Нурлан имам.

Асанов Нурлан Байжигитулы родился 1 января 1979 года в Меркенском районе Жамбылской области. Он был имамом Жамбылского района, имамом районов в Карагандинской и Костанайской областях, имамом Восточно-Казахстанской областной мечети в Усть-Каменогорске, имамом Духовного управления мусульман Казахстана в Актюбинской области, главным имамом мечети «Нур ғасыр».


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