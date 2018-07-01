Нурлан Ермекбаев встретился с руководством правоохранительных органов Германии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации 5 институциональных реформ, предусмотренных Планом Нации «100 шагов», 18-20 июля состоялся визит в ФРГ казахстанской делегации под руководством помощника Президента - секретаря Совета Безопасности Нурлана Ермекбаева, возглавляющего межведомственную рабочую группу по модернизации правоохранительной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главная цель поездки - ознакомление с одной из передовых мировых практик отбора и подготовки кадров в правоохранительные органы, организации деятельности и взаимодействия федеральной и земельной полиции, изучение системы уголовных наказаний.
В ходе визита состоялись встречи с руководством Министерства иностранных дел и федерального Министерства внутренних дел, региональных органов полиции и пенитенциарной системы, а также полицейской академии.
Результаты проведенных мероприятий будут учтены в проводимой работе по повышению эффективности и статуса правоохранительной службы, денежного довольствия и социальной защиты сотрудников.
Во время поездки Н.Ермекбаев также посетил военно-промышленное предприятие «Райнметал груп» в Бремене, где были представлены образцы производимой продукции.
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