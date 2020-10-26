Нурлан Ермекбаев встретился с министром обороны Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев с министром обороны Турции Хулуси Акаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добро пожаловать в Казахстан, в город Нур-Султан. Спасибо, что прибыли с визитом, несмотря на напряженный график. Это ваш первый визит в нашу страну в качестве министра обороны, мы благодарны вам. Наши страны должны укреплять стратегическое взаимодействие», - сказал во время встречи Нурлан Ермекбаев.

В свою очередь г-н Хулуси Акар поблагодарил коллегу за гостеприимство.

«Благодарю вас за гостеприимство, которое я почувствовал сразу, как только вчера вечером прибыл в братский и дружественный Казахстан. Для нас очень важно быть на этой земле, ведь у нас общая история. Мы следим за мероприятиями, событиями, которые происходят в Казахстане. Общая история, общая культура для нас крайне важны. Особенно хочу подчеркнуть дружественные отношения глав наших государств, это упрощает нашу работу. Мы работаем по тем направлениям, которые определили руководители наших стран», - заключил Х. Акар.

Как подчеркнули в ведомстве, Казахстан придает большое значение укреплению многоплановых стратегических отношений с Турцией. В сентябре 2018 года в ходе официального визита Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева в Анкару был подписан ряд важных двусторонних документов, в том числе соглашение о военном сотрудничестве. Вооруженные силы Турции одними из первых оказали всестороннюю поддержку Вооруженным силам Казахстана на первоначальном этапе их становления и развития. Турецкая Республика на безвозмездной основе в 1990-х и начале 2000-х поставляла военное имущество для казахстанских Вооруженных сил, включая оргтехнику картографическое оборудование, средства связи, автомобили высокой проходимости.