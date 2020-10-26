Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Нурлан Ермекбаев встретился с министром обороны Турции

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Октября 2020, 12:12
Нурлан Ермекбаев встретился с министром обороны Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев с министром обороны Турции Хулуси Акаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добро пожаловать в Казахстан, в город Нур-Султан. Спасибо, что прибыли с визитом, несмотря на напряженный график. Это ваш первый визит в нашу страну в качестве министра обороны, мы благодарны вам. Наши страны должны укреплять стратегическое взаимодействие», - сказал во время встречи Нурлан Ермекбаев.

photo

В свою очередь г-н Хулуси Акар поблагодарил коллегу за гостеприимство.

«Благодарю вас за гостеприимство, которое я почувствовал сразу, как только вчера вечером прибыл в братский и дружественный Казахстан. Для нас очень важно быть на этой земле, ведь у нас общая история. Мы следим за мероприятиями, событиями, которые происходят в Казахстане. Общая история, общая культура для нас крайне важны. Особенно хочу подчеркнуть дружественные отношения глав наших государств, это упрощает нашу работу. Мы работаем по тем направлениям, которые определили руководители наших стран», - заключил Х. Акар.

photo

Как подчеркнули в ведомстве, Казахстан придает большое значение укреплению многоплановых стратегических отношений с Турцией. В сентябре 2018 года в ходе официального визита Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева в Анкару был подписан ряд важных двусторонних документов, в том числе соглашение о военном сотрудничестве. Вооруженные силы Турции одними из первых оказали всестороннюю поддержку Вооруженным силам Казахстана на первоначальном этапе их становления и развития. Турецкая Республика на безвозмездной основе в 1990-х и начале 2000-х поставляла военное имущество для казахстанских Вооруженных сил, включая оргтехнику картографическое оборудование, средства связи, автомобили высокой проходимости.

photo

photo

photo

photo


Армия   Турция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области