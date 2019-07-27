Нурлан Ермекбаев: Военные взяли шефство над семьями погибших летчиков

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области в районе Жалагаш на месте крушения вертолета Ми-8 состоялась церемония открытия памятника погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В церемонии открытия памятника принял участие министр обороны Нурлан Ермекбаев, аким Кызылординской области Куанышбек Искаков, главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор авиации Нурлан Карбенов, командующий Военно-воздушных сил генерал-майор авиации Даурен Косанов, родные и близкие погибших военнослужащих, личный состав воинских частей Сил воздушной обороны и местных органов военного управления.

«Сегодня на месте крушения мы открываем памятник сынам нашей Родины, безвременно ушедшим в мирное время, выполняя учебные боевые задачи. Наши парни приняли свой «последний бой» и доказали верность военной присяге и боевому братству. Тысячи достойных сыновей и патриотов служат в Вооруженных силах. Они верны военной присяге и воинскому долгу», - отметил министр обороны Нурлан Ермекбаев.

В ходе торжественной церемонии к памятнику были возложены цветы, также память погибших военнослужащих почтили минутой молчания. Самым важным и дорогим для родных и близких стали человеческое участие и моральная поддержка воинов.

На протяжении всего периода с момента трагедии по поручению министра обороны поддерживается тесное взаимодействие с родственниками погибших, оказывается необходимая психологическая, материальная и иная помощь, а также реализовываются все положенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан социальные гарантии и выплаты. Кроме того, начальниками гарнизонов и командирами авиационных баз Военно-воздушных сил организовано шефство над семьями погибших военнослужащих и это участие не будет носить одноразовый характер.

Гибель военнослужащих - это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всех Вооруженных сил Казахстана.

В своем обращении к родственникам погибших министр обороны сказал: «Мы гордимся ими, гордимся их преданностью военному делу и Родине, разделяем невосполнимую утрату с семьями погибших. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей».

Отметим, что Указом Президента страны погибших военнослужащих посмертно наградили медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін» за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность.

Напомним, что Указом Президента страны погибших военнослужащих посмертно наградили медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін» за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность.