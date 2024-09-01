Нурлан Домбаев поборется за «бронзу» на Паралимпийских играх

Казахстанец Нурлан Домбаев будет бороться за бронзовую медаль на Паралимпийских играх. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

Нурлан Домбаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, класс К44, одержал победу в утешительном бою против спортсмена из Коста-Рики Андреса Молины со счётом 18:5. Теперь Нурлан продолжит свой путь на Паралимпийских играх и поборется за бронзовую медаль.

Поединок за «бронзу» состоится в 22:50 по времени Астаны

Ранее Нурлан встретился с иранским спортсменом Алиреза Бахтом. В упорном противостоянии Нурлан уступил сопернику со счетом 7:5.