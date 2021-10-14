Нурлан Бекназаров: Необходимо усилить соцзащиту школьников из уязвимых слоёв населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школьники из социально-уязвимых слоёв населения, обучающиеся в частных школах, нуждаются в социальной защите. На это в своём депутатском запросе обратил внимание сенатор Нурлан Бекназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что, по данным Министерства образования и науки, в стране насчитывается 257 частных школ, в которых обучается около 64 тысяч школьников, причём часть из них из социально-уязвимых слоёв населения. В качестве примера сенатор привёл статистику по городу Шымкенту, где в 34 частных школах обучение проходят около 7000 детей из социально-уязвимых семей.

«В настоящее время в рамках государственного общеобязательного стандарта образования существует неравенство в обеспечении учебниками, учебно-методическими комплексами, школьной формой и разовым питанием школьников, нуждающихся в социальной помощи, обучающихся в государственных школах и частных школах с подушевым финансированием. В соответствии с требованиями постановления Правительства управления образования регионов обеспечивают социальной помощью вышеуказанную категорию учащихся только государственных учреждений среднего образования», - сказал Нурлан Бекназаров на пленарном заседании палаты.

В связи с этим, возникает необходимость в приведении в соответствие действующих нормативных правовых актов для финансирования учащихся частных школ страны, которые нуждаются в социальной помощи, добавил сенатор.