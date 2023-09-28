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    10:54, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нурлан Бекназаров избран председателем комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе

    Нурлан Бекназаров
    Фото:пресс-служба Сената

    Депутаты Сената избрали председателем комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлана Бекназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За его кандидатуру депутаты проголосовали сегодня на пленарном заседании палаты.

    Нурлан Бекназаров родился 12 июня 1964 года. Образование высшее, инженер – строитель; инженер – экономист; экономист – финансист; юрист.

    С 1984 по 1992 гг. - методист, инженер, гл. инженер, заместитель директора, директор центрального стадиона им. Кажымукана г. Шымкента.

    С 1992 по 1996 гг. - первый заместитель генерального директора Южно-Казахстанской государственной страховой фирмы, начальник областного управления по страхованию кредитов и инвестиции.

    С 1996 по 2003 гг. - заместитель директора, вице-президент филиала ЗАО «Сеним», ТОО «Санур», АО «Трансойл».

    С 1999 по 2016 гг. пять раз избирался депутатом Шымкентского городского маслихата II, III, IV, V, VІ созывов.

    С 2003 по 2011 гг. - председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата двух созывов.

    С 2011 по 2018 гг. - секретарь Шымкентского городского маслихата трех созывов.

    С 2018 - депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

     

    Теги:
    Сенат
    Автор
    Серик Сабеков
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