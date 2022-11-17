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Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области

17 Ноября 2022, 22:20
Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области
17 Ноября 2022, 22:20

Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды Акмолинской области. Об этом сообщается на страничке ОСДП в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в сообщении, на встрече с сельчанами кандидат рассказал собравшимся об основных положениях своей предвыборной программы.

Ранее сообщалось, что кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии провел встречу в столице. До этого Нурлан Ауесбаев посетил Карагандинскую, Актюбинскую, Акмолинскую, Западно-Казахстанскую, Мангистаускую области, города Шымкент, Алматы и Астана.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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