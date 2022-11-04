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Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Алматы

4 Ноября 2022, 09:56
Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Алматы
4 Ноября 2022, 09:56

Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом кандидат рассказал в социальных сетях.

Как сообщалось, до этого Нурлан Ауесбаев встречался с жителями Шымкента.

В предвыборной платформе Нурлана Ауесбаева запланировано проведение более 50 мероприятий.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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