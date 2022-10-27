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Нурлан Ауесбаев проводит встречи с общественностью Актюбинской области

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
27 Октября 2022, 17:23
Нурлан Ауесбаев проводит встречи с общественностью Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кандидат на пост Президента РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев находится в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Нурлан Ауесбаев посетил село Бестамак Алгинского района, где встретился с местной общественностью в Доме культуры.

Жителей интересовал вопрос расширения автотрассы Актобе-Атырау, которая из двухполосной станет четырехполосной. Трасса проходит через село, движение оживленное - много как легкового, так и грузового автотранспорта. Это создает определенные трудности для жителей. Во-первых, в домах, расположенных вдоль дороги, постоянно слышен шум. Во-вторых, жителям приходится постоянно переходить через дорогу, а это очень опасно.

Выслушав жалобы жителей, Нурлан Ауесбаев отметил, что безопасность людей очень важна. Поэтому вопрос строительства объездной дороги актуален .

После встречи Нурлан Ауесбаев побывал у мавзолея и почтил память Есета батыра – легендарного полководца.


Актюбинская область   Президентские выборы - 2022  
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